Samsung Galaxy S21 e Z Flip3 si aggiornano: riparte la One UI 4.0!

Riparte l'aggiornamento alla One UI 4.0 per Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy Z Flip3 e Samsung Galaxy Z Fold3. Come avevamo annunciato qualche ora fa, il colosso sudcoreano era a lavoro con Google per sviluppare una patch correttiva per il bug che aveva bloccato la propagazione dell'update dell'ultima versione della One UI, e in queste ore ci arrivano conferme che l'azienda ha riavviato il rollout dell'aggiornamento per i sopracitati device.

Dalle prime informazioni pubblicate in rete, infatti, scopriamo che Samsung Galaxy S21 sta ricevendo il firmware G99*BXXSBULC in Sud Corea e in India, mentre i modelli Samsung Galaxy Z Flip3 e Galaxy Z Fold3 stanno ricevendo il firmware F926NKSS1BUL6 in Sud Corea. Entrambe le versioni della One UI 4.0 integrano anche le patch di sicurezza di dicembre ed evidentemente anche tutti i bug fix per le criticità finora scovate.

Sembra, inoltre, che il colosso sudcoreano abbia iniziato a rilasciare la terza beta della One UI 4.0 per la famiglia Samsung Galaxy S10; il changelog pubblicato sul forum ufficiale indica miglioramenti circa la qualità delle foto scattate con l'applicazione Fotocamera, la correzione di un bug che non permetteva di salvare le foto provenienti dai social media e miglioramenti circa il rallentamento generale del sistema all'arrivo di una nuova notifica.

Non possiamo che augurarci che la nuova versione stabile della One UI 4.0 non contenga altri bug critici sfuggiti alla fase di test; la pazienza degli utenti Samsung è già stata messa a dura prova più e più volte.

