Samsung Galaxy A71 5G riceve Android 12 e la One UI 4.1: le novità

A distanza di pochi giorni dall'arrivo dell'aggiornamento alla One UI 4.1 per Samsung Galaxy Fold, in queste ore il colosso sudcoreano ha avviato il rilascio del tanto atteso aggiornamento ad Android 12 con la One UI 4.1 anche per il modello Samsung Galaxy A71 5G.

In base alle prime informazioni pubblicate in rete in queste ore, scopriamo che il device sta ricevendo il firmware A716BXXU6DVC2 che porta con sé anche le patch di sicurezza di marzo.

Samsung Galaxy A71 5G si aggiorna ad Android 12 con la One UI 4.1

Come ben sappiamo ormai da qualche settimane, le patch di questo mese vanno a chiudere 50 falle di sicurezza così composte: 2 falle di sicurezza di livello critico, 29 falle di sicurezza di livello elevato e 19 falle di sicurezza di livello moderato. Il nostro consiglio è quello di scaricare e installare immediatamente l'update non appena sarà disponibile, così da incrementare la sicurezza del vostro device.

Gli utenti muniti di Samsung Galaxy A71 5G possono controllare la disponibilità del nuovo firmware tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamento > Scarica e installa, oppure attendere la notifica OTA che informa dell'arrivo del nuovo update.

Le novità della One UI 4.1

Ecco alcune tra le più importanti feature della One UI 4.1:

Condivisione del display tramite Google Duo;

Integrazione di Grammarly in Samsung Keyboard (l'italiano non è ancora supportato);

Condivisione facilitata di file e foto;

Introduzione di Object Eraser per rimuovere oggetti, riflessi e ombre nelle foto;

Introduzione dell'applicazione Expert RAW per scattare foto e registrare video ad alto livello.

Tutti i device Samsung aggiornati alla One UI 4.1

Scopriamo la lista completa e aggiornata di tutti gli smartphone e tablet Samsung che hanno ricevuto l'aggiornamento alla One UI 4.1: