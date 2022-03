Samsung Galaxy A42 5G: arriva la One UI 4.1 ma con una feature in meno

A distanza di poco tempo dall’arrivo della One UI 4.1 per Samsung Galaxy Z Flip3/Z Fold3, la serie Samsung Galaxy S21, la famiglia Samsung Galaxy Note20, Samsung Galaxy A52 5G, Samsung Galaxy S21 FE, Samsung Galaxy S20/Z Fold2 e Samsung Galaxy Note 10+ 5G, scopriamo che anche il medio gamma Samsung Galaxy A42 5G sta ricevendo il tanto atteso aggiornamento all’ultima versione della One UI.

In base alle informazioni circolate in rete e come avevamo visto nell’aggiornamento su Samsung Galaxy Z Fold3, anche la build per il medio gamma non integra il supporto agli Smart Widget: si tratta di una feature che permette di aggiungere sulla homescreen una serie di widget con dimensioni simili per risparmiare spazio.

Samsung Galaxy A42 5G riceve la One UI 4.1

Il firmware è attualmente in fase di rilascio nel nostro Paese con il firmware A426BXXU3DVC2 e le patch di sicurezza di marzo che, lo ricordiamo, correggono 50 falle di sicurezza suddivise in 2 falle di livello critico, 29 falle di livello elevato e 19 falle di livello moderato.

Potete controllare la disponibilità dell’update tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere la notifica OTA nel caso in cui non fosse ancora disponibile.

Le novità più interessanti della One UI 4.1

Ecco alcune feature della One UI 4.1:

Integrazione di Grammarly su Samsung Keyboard (l’italiano non è ancora supportato);

Condivisione dello schermo tramite Google Duo;

Condivisione di file e foto semplificata;

Introduzione di Object Eraser per rimuovere ombre, riflessi e oggetti dalle foto;

Introduzione dell’applicazione Expert RAW per scattare foto e registrare video a livello professionale.

Smartphone e tablet Samsung aggiornati alla One UI 4.1

Continua a crescere il numero dei device Samsung che stanno ricevendo l’aggiornamento alla One UI 4.1, finora arrivata sui seguenti dispositivi: