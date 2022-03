Samsung Galaxy S21 (Snapdragon) sta ricevendo l'update alla One UI 4.1

A distanza di poche ore dall'arrivo dell'aggiornamento alla One UI 4.1 per Samsung Galaxy Z Fold3 e Samsung Galaxy Z Flip3, il colosso sudcoreano ha iniziato a rilasciare l'update alla nuova versione della One UI anche per la serie Samsung Galaxy S21.

Infatti, in base alle prime indicazioni pubblicate in rete in queste ore sul forum di XDA e anche su Reddit, scopriamo che gli utenti muniti canadesi di Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra 5G con processore Snapdragon stanno ricevendo il nuovo firmware.

Samsung Galaxy S21 riceve l'aggiornamento alla One UI 4.1

Ricordiamo le novità più importanti presenti nella One UI 4.1:

Integrazione direttamente con Google Duo: per condividere il proprio schermo con amici e parenti;

Duo: per condividere il proprio schermo con amici e parenti; Exper RAW : l'applicazione lanciata con Samsung Galaxy S21 Ultra 5G e Galaxy S22 per scattare foto e girare video con tool professionali;

: l'applicazione lanciata con Samsung Galaxy S21 Ultra 5G e Galaxy S22 per scattare foto e girare video con tool professionali; Object Eraser : per rimuovere oggetti, ombre e anche riflessi in background nelle foto salvate in galleria;

: per rimuovere oggetti, ombre e anche riflessi in background nelle foto salvate in galleria; Integrazione di Grammarly nella tastiera Samsung ;

; Condivisione rapida e facilitata di foto e non solo.

La lista completa dei dispositivi che riceveranno la One UI 4.1

Nel post ufficiale pubblicato nelle scorse ore da Samsung, la compagnia ha confermato che l'aggiornamento alla One UI 4.1 arriverà per i seguenti device (la maggior parte sono smartphone):

Samsung Galaxy Z Fold3 5G

Samsung Galaxy Z Flip3 5G

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S21+

Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy A Series

Samsung Galaxy Tab S7 FE

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Samsung Galaxy S20 FE

Samsung Galaxy Z Fold2 5G

Samsung Galaxy Z Fold 5G

Samsung Galaxy Z Fold

Samsung Galaxy Z Flip 5G

Samsung Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy Note20

Samsung Galaxy Note20 Ultra

Samsung Galaxy Note 10+

Samsung Galaxy Note 10+ 5G

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10+

Samsung Galaxy S10e

Samsung Galaxy S10 5G

Samsung Galaxy Tab S Series

