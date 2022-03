Samsung Galaxy S21 FE si aggiorna con la One UI 4.1: tutte le novità

Continua l’incredibile lavoro di Samsung per quanto riguarda il rilascio dell’aggiornamento della One UI 4.1 che, dopo essere arrivato su Samsung Galaxy Z Flip3/Z Fold3, la serie Samsung Galaxy S21, la famiglia Samsung Galaxy Note20 e Samsung Galaxy A52 5G, in queste ore sbarca anche su Samsung Galaxy S21 FE.

Infatti, in base alle prime informazioni pubblicate in rete, l’ottimo smartphone di fascia alta del colosso sudcoreano si sta aggiornando in Europa e in Asia con il firmware G990BXXU1CVC3 (per i modelli con SoC Snapdragon in Europa) e il firmware G990EXXU1CVC5 (per i modello con SoC Exynos 2100 in Thailandia).

Samsung Galaxy S21 FE riceve l’aggiornamento alla One UI 4.1

Assieme alla nuova versione della One UI sono presenti anche le patch di sicurezza di marzo: ricordiamo che correggono 50 falle di sicurezza suddivise in 2 di livello critico, 29 di livello elevato e 19 di livello moderato; vi consigliamo di installare immediatamente il firmware per incrementare la sicurezza del vostro smartphone.

Le principali novità della One UI 4.1

Tra le novità più importanti della One UI 4.1 ci sono:

Integrazione di Grammarly su Samsung Keyboard (l’italiano non è ancora supportato);

Object Eraser per rimuovere oggetti, ombre e riflessi dalle foto;

Exper Raw per scattare foto e registrare video ad alto livello;

Condivisione dello schermo con Google Duo;

Condivisione più semplice di file e foto.

Tutti i device Samsung compatibili con la One UI 4.1

Ecco la lista ufficiale di tutti gli smartphone e tablet Samsung che riceveranno l’aggiornamento alla One UI 4.1: