Samsung Galaxy A14: costa pochissimo, prendilo ADESSO

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone economico ma performante, dotato di specifiche tecniche all’avanguardia, con un design minimal ed elegante, non possiamo non consigliarvi l’ottimo Samsung Galaxy A14 che, grazie alle offerte folli presenti su Amazon, si porterà a casa all’incredibile prezzo di soli 134,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Samsung Galaxy A14: ecco perché comprarlo

Capite bene che a questa cifra è un best buy senza paragoni e senza rivali, con tantissime features di punta e un design rivoluzionario. Certo, viene venduto da un rivenditore terzo ma è spedito dal noto portale di e-commerce americano quindi godrà dei soliti vantaggi che si hanno con Amazon.

In primo luogo citiamo infatti la consegna celere e gratuita presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, con possibilità di ricevere il prodotto anche presso uno dei tanti Amazon Hub/Locker/Counter presenti sul territorio italiano. In caso di eventuali problematiche troviamo il reso gratis entro quattordici giorni dall’ardine e c’è poi la garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il rivenditore. Si può perfino dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero (per gli account abilitati).

Il Galaxy A14 di Samsung in questione è quello in colorazione nera, con 128 GB di memoria interna (ulteriormente espandibile mediante microSD). Non lasciatevelo sfuggire; ha uno schermo LCD FullHD+ Infinity-V da oltre 6,5 pollici, grande e generoso, perfetto per la gestione dei social e per vedere film, serie TV, video su YouTube, e non solo. Va benissimo anche per giocare a qualche titolo mordi e fuggi e ha un’autonomia pazzesca grazie alla batteria integrata da circa 5000 mAh. Correte a prenderlo; questo smartphone midrange low-cost di Samsung è un vero best buy a soli 134,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.