Samsung Galaxy A52 5G riceve la One UI 4.1 con tante novità

A distanza di alcuni giorni dall’arrivo della One UI 4.1 su Samsung Galaxy Z Flip3/Z Fold3, la serie Samsung Galaxy S21 e la famiglia Samsung Galaxy Note20, il colosso sudcoreano ha avviato il rilascio dell’ultima versione della One UI anche per lo smartphone di fascia media Samsung Galaxy A52 5G.

Infatti, in base alle prime informazioni condivise in rete in queste ore, scopriamo che il device si sta aggiornando in alcuni Paesi europei in queste stesse ore.

Samsung Galaxy A52 5G si aggiorna con la One UI 4.1

Oltre alla One UI 4.1, il nuovo firmware introduce anche le ultime patch di sicurezza di marzo. Ecco alcune delle novità più importanti della One UI 4.1:

Condivisione dello schermo tramite Google Duo;

Applicazione Expert RAW per scattare foto e registrare video con tool professionali;

Object Eraser per rimuovere oggetti, ombre e riflessi dalle foto;

Migliore condivisione di foto e altri file;

Grammarly integrata all’interno di Samsung Keyboard (non in italiano).

Gli utenti muniti del device possono controllare la disponibilità dell’update tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere l’arrivo della notifica OTA.

Tutti i device che riceveranno la One UI 4.1

Giorno dopo giorno il colosso sudcoreano sta rilasciando l’aggiornamento all’ultima versione della One UI un gran numero di device. Ecco la lista di tutti quelli che la riceveranno nelle prossime settimane e mesi: