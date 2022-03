Samsung Galaxy S20 FE 5G riceve One UI 4.1 con una valanga di feature

Continua l'incredibile lavoro di Samsung per quanto riguarda il rilascio dell'aggiornamento alla One UI 4.1 che, proprio in queste ore, inizia a sbarcare sull'ottimo smartphone di fascia alta Samsung Galaxy S20 FE 5G.

Infatti, in base alle prime informazioni pubblicate in rete in queste ore, scopriamo che il device sta ricevendo il firmware G781BXXU4FVC2 nel mercato europeo ed asiatico, introducendo anche le patch di sicurezza di marzo.

Samsung Galaxy S20 FE 5G riceve la One UI 4.1

A tal proposito, ricordiamo che gli ultimi aggiornamenti di sicurezza includono correzioni per 50 falle così distribuite: 2 falle di livello critico, 29 falle di livello elevato e 19 falle di livello moderato. È bene installare immediatamente l'aggiornamento non appena possibile per restare protetti da eventuali virus e/o malware.

L'arrivo della One UI 4.1 coincide anche con l'aggiornamento di alcune applicazioni proprietarie come Samsung Internet, Samsung Health, SmartThings, Samsung Members e molti altri.

Le novità più importanti della One UI 4.1

Ecco alcune tra le migliori feature della One UI 4.1:

Condivisione dello schermo tramite Google Duo;

Integrazione di Grammarly in Samsung Keyboard (manca il supporto all'italiano);

Condivisione facilitata di file e foto;

Introduzione di Object Eraser per rimuovere ombre, riflessi e oggetti dalle foto;

Introduzione dell'applicazione Expert RAW per scattare foto e registrare video a qualità elevata.

La lista di tutti i device che riceveranno la One UI 4.1

Ecco la lista completa e ufficiale di tutti gli smartphone e tablet Samsung che riceveranno la nuova versione della One UI:

Samsung Galaxy Z Fold3 5G (già ricevuto)

Samsung Galaxy Z Flip3 5G (già ricevuto)

Samsung Galaxy S21 (già ricevuto)

Samsung Galaxy S21+ (già ricevuto)

Samsung Galaxy S21 Ultra (già ricevuto)

Samsung Galaxy S21 FE (già ricevuto)

Samsung Galaxy A42 5G (già arrivato)

Samsung Galaxy Tab S7 FE

Samsung Galaxy S20 (già ricevuto)

Samsung Galaxy S20+ (già ricevuto)

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (già ricevuto)

Samsung Galaxy S20 FE 5G (già ricevuto)

Samsung Galaxy Z Fold2 5G (già ricevuto)

Samsung Galaxy Z Fold 5G

Samsung Galaxy Z Fold

Samsung Galaxy Z Flip 5G

Samsung Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy Note20 (già ricevuto)

Samsung Galaxy Note20 Ultra (già ricevuto)

Samsung Galaxy Note 10+ (già ricevuto)

Samsung Galaxy Note 10+ 5G (già ricevuto)

Samsung Galaxy S10 (già ricevuto)

Samsung Galaxy S10+ (già ricevuto)

Samsung Galaxy S10e (già ricevuto)

Samsung Galaxy S10 5G (già ricevuto)

Samsung Galaxy A52 5G (già ricevuto)

Samsung Galaxy Tab S6 (già ricevuto)

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (già ricevuto)

Samsung Galaxy Tab S7 FE (già ricevuto).

Le migliori offerte di oggi per Samsung Galaxy S20 FE : tutti i prezzi

Amazon offre Samsung Galaxy S20 FE a 366,9€, prezzo che identifica ad oggi la miglior offerta disponibile sul mercato.

Nella tabella successiva ecco tutte le offerte accessibili.