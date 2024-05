Xiaomi 13T in offerta flash su Amazon: costa solo 379€ (-42%)

Lo Xiaomi 13T diventa sempre più interessante e con la nuova offerta Amazon di oggi è ora acquistabile al prezzo scontato di 379 euro. Si tratta di un’opportunità da non farsi sfuggire: a questo prezzo, infatti, lo smartphone di Xiaomi non ha rivali e si caratterizza come un vero e proprio punto di riferimento per la fascia media del mercato. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. L’offerta è a tempo limitato e potrebbe terminare a breve.

Xiaomi 13T: è il mid-range da prendere

Lo Xiaomi 13T è dotato di un’ottima scheda tecnica. Tra le specifiche, infatti, troviamo il potente SoC MediaTek Dimensity 8200 Ultra che viene affiancato da 8 GB di RAM, 256 GB di storage e da una batteria da 5.000 mAh, con ricarica rapida da 67 W.

Da notare anche la presenza di un display AMOLED da 6,67 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz, oltre che di una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel. A completare il comparto fotografico troviamo un sensore teleobiettivo da 50 Megapixel, con zoom ottico 2x, e un sensore ultra-grandangolare da 12 Megapixel.

