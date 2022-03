Samsung non abbandona Galaxy Fold: arriva la One UI 4.1

Dopo l'introduzione della One UI 4.1 per Samsung Galaxy S20 FE 5G e tantissimi altri device – trovate la lista completa in calce alla news -, in queste ore il colosso sudcoreano sta rilasciando l'ultima versione della One UI con la patch di sicurezza di marzo anche per Samsung Galaxy Fold.

Il primo smartphone pieghevole in assoluto di Samsung rientra così all'interno della lunga lista di device che godono delle interessanti novità della One UI 4.1.

Samsung Galaxy Fold riceve l'aggiornamento alla One UI 4.1

In base alle prime informazioni pubblicate in rete scopriamo che il device sta ricevendo il firmware F90xxXXU6HVC6 in Francia per la versione LTE (SM-F900F) e per la versione 5G (SM-F907B). Considerando l'arrivo della build in Europa e la nuova policy relativa agli aggiornamenti, è altamente probabile che l'update sarà disponibile anche nel nostro Paese a partire dai prossimi giorni.

Tutti gli utenti muniti del foldable di Samsung possono controllare la disponibilità della One UI 4.1 tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere la notifica di aggiornamento OTA.

Le novità più importanti della One UI 4.1

Tra le feature più interessanti della One UI 4.1 segnaliamo:

Introduzione di Grammarly in Samsung Keyboard (l'italiano non è ancora disponibile);

Introduzione di Expert RAW per scattare foto e registrare video con tool professionali;

Introduzione di Object Eraser per rimuovere oggetti, riflessi e ombre dalle foto;

Condivisione facilitata di foto e file;

Condivisione del display tramite Google Duo.

Tutti i device che saranno aggiornati alla One UI 4.1

La lista completa di smartphone e tablet compatibili con la One UI 4.1:

Samsung Galaxy Z Fold3 5G (già ricevuto)

Samsung Galaxy Z Flip3 5G (già ricevuto)

Samsung Galaxy S21 (già ricevuto)

Samsung Galaxy S21+ (già ricevuto)

Samsung Galaxy S21 Ultra (già ricevuto)

Samsung Galaxy S21 FE (già ricevuto)

Samsung Galaxy A42 5G (già arrivato)

Samsung Galaxy Tab S7 FE

Samsung Galaxy S20 (già ricevuto)

Samsung Galaxy S20+ (già ricevuto)

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (già ricevuto)

Samsung Galaxy S20 FE 5G (già ricevuto)

Samsung Galaxy Z Fold2 5G (già ricevuto)

Samsung Galaxy Z Fold 5G

Samsung Galaxy Z Fold

Samsung Galaxy Z Flip 5G

Samsung Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy Fold (già ricevuto)

Samsung Galaxy Note20 (già ricevuto)

Samsung Galaxy Note20 Ultra (già ricevuto)

Samsung Galaxy Note 10+ (già ricevuto)

Samsung Galaxy Note 10+ 5G (già ricevuto)

Samsung Galaxy S10 (già ricevuto)

Samsung Galaxy S10+ (già ricevuto)

Samsung Galaxy S10e (già ricevuto)

Samsung Galaxy S10 5G (già ricevuto)

Samsung Galaxy A52 5G (già ricevuto)

Samsung Galaxy Tab S6 (già ricevuto)

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (già ricevuto)

Samsung Galaxy Tab S7 FE (già ricevuto).

