One UI 4.1: scopriamo tutte le feature in arrivo nei prossimi mesi

Samsung Galaxy S22 Series è stata la prima a montare la nuova personalizzazione One UI 4.1 basata su Android 12: in questo articolo andremo a scoprire quali sono le feature e le funzionalità presenti al suo interno e la lista completa dei device che la riceveranno.

Il team di sviluppo della One UI ha lavorato duramente a una vasta gamma di novità pensate per rendere più semplice la condivisione, lo scatto e le modifiche delle foto e molto altro.

Tutte le feature e le funzionalità della One UI 4.1

La One UI 4.1 introduce la completa integrazione con Google Duo per condividere rapidamente lo schermo del proprio smartphone o tablet Samsung Galaxy con amici e parenti. In questo modo sarà possibile guardare tutti insieme le foto salvate nella galleria delle immagini, collaborare a quattro mani su Samsung Note e molto altro.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G e Samsung Galaxy S22 Series possono contare sull'incredibile applicazione Expert RAW per scattare immagini di altissimo livello. L'esperienza di scatto presa in prestito dal panorama delle fotocamere DSLR vi permetterà di modificare foto e video con una precisione che vi lascerà a bocca aperta. Inoltre, tramite l'applicazione è possibile salvare i file nei formati JPG e DNG per modificarli in post-produzione come fanno i veri professionisti.

Quante volte vi è capitato di scattare una foto per poi scoprire che un oggetto in background rovina tutto? Con Object eraser è finalmente possibile eliminare completamente gli oggetti in background, le ombre o addirittura i riflessi dalle finestre.

Se siete soliti condividere i vostri scatti con amici e parenti sui social oppure con le applicazioni di instant messaging, la One UI 4.1 introduce un nuovo sistema di condivisione rapida delle foto. Selezionate l'immagine che volete condividere, modificatela se necessario, e inviatela rapidamente con un semplice tap.

Infine, l'integrazione con Grammarly – purtroppo non è ancora compatibile con l'italiano – vi permetterà di scrivere email, messaggi, post sui social e molto altro senza più preoccuparvi di commettere errori di battitura. Con la One UI 4.1 il nuovo sistema è integrato direttamente all'interno di Samsung Keyboard.

Quali sono gli smartphone Samsung che riceveranno la One UI 4.1?

Ecco la lista completa degli smartphone e dei tablet che riceveranno l'update a poche ore dall'arrivo della One UI 4.1 su Samsung Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3, i primi device ad avere ricevuto il nuovo firmware: