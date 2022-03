Samsung Galaxy S20 e Z Fold2 si aggiornano alla One UI 4.1

Dopo l'arrivo dell'aggiornamento alla One UI 4.1 su Samsung Galaxy Z Flip3/Z Fold3, la serie Samsung Galaxy S21, la famiglia Samsung Galaxy Note20, Samsung Galaxy A52 5G e anche Samsung Galaxy S21 FE, in queste ore il team di sviluppo della One UI ha avviato il rollout dell'update anche per Samsung Galaxy S20 e Samsung Galaxy Z Fold2.

Infatti, dalle prime indicazioni pubblicate in rete in queste ore, scopriamo che gli smartphone Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ e Samsung Galaxy S20 Ultra 5G stanno ricevendo il firmware G98xNKSU1GVC3, mentre il modello Samsung Galaxy Z Fold2 sta ricevendo il firmware F916NKSU1FVC5.

Samsung Galaxy Note20 e Z Fold2 si aggiornano alla One UI 4.1

Per entrambe le famiglie di smartphone di fascia alta il nuovo firmware introduce anche le patch di sicurezza di marzo che includono correzioni per 2 falle di livello critico, 29 falle di livello elevato e 19 falle di livello moderato: vi consigliamo di installare immediatamente il firmware non appena sarà disponibile.

A tal proposito, potete controllare la disponibilità dell'update tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere l'arrivo della classica notifica OTA.

Le più importanti novità della One UI 4.1

Ecco alcune delle feature della One UI 4.1:

Condivisione dello schermo tramite Google Duo;

Rimozione di oggetti, ombre e riflessi dalle foto tramite Object Eraser;

Introduzione dell'applicazione Expert RAW per scattare foto e registrare video con tool professionali;

Migliore condivisione di file e foto;

Integrazione di Grammarly su Samsung Keyboard (non supporta l'italiano).

Tutti i device Samsung aggiornati alla One UI 4.1

Da quando la compagnia ha svelato gli smartphone e tablet che riceveranno la One UI 4.1, giorno dopo giorno gli update hanno trovato posto in quasi il 90% dei device supportati, tra cui:

Samsung Galaxy Z Fold3 5G (già ricevuto)

Samsung Galaxy Z Flip3 5G (già ricevuto)

Samsung Galaxy S21 (già ricevuto)

Samsung Galaxy S21+ (già ricevuto)

Samsung Galaxy S21 Ultra (già ricevuto)

Samsung Galaxy S21 FE (già ricevuto)

Samsung Galaxy A Series

Samsung Galaxy Tab S7 FE

Samsung Galaxy S20 (già ricevuto)

Samsung Galaxy S20+ (già ricevuto)

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (già ricevuto)

Samsung Galaxy S20 FE

Samsung Galaxy Z Fold2 5G (già ricevuto)

Samsung Galaxy Z Fold 5G

Samsung Galaxy Z Fold

Samsung Galaxy Z Flip 5G

Samsung Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy Note20 (già ricevuto)

Samsung Galaxy Note20 Ultra (già ricevuto)

Samsung Galaxy Note 10+ (già ricevuto)

Samsung Galaxy Note 10+ 5G (già ricevuto)

Samsung Galaxy S10 (già ricevuto)

Samsung Galaxy S10+ (già ricevuto)

Samsung Galaxy S10e (già ricevuto)

Samsung Galaxy S10 5G (già ricevuto)

Samsung Galaxy A52 5G (già ricevuto)

Samsung Galaxy Tab S Series.

