Samsung Galaxy Note20 Series si aggiorna alla One UI 4.1: le novità

Dopo l'arrivo dell'aggiornamento alla One UI 4.1 per Samsung Galaxy Z Flip3/Z Fold3 e la serie Samsung Galaxy S21, il team di sviluppo della One UI ha avviato il rollout dell'update anche per Samsung Galaxy Note20 e Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G.

Infatti, in base alle prime informazioni pubblicate in rete in queste ore, scopriamo che entrambi i device stanno ricevendo il firmware N98XFXXU3FVC5 con le patch di sicurezza di marzo e novità della nuova One UI.

Samsung Galaxy Note20 riceve l'aggiornamento alla One UI 4.1

La One UI 4.1 introduce alcune interessanti novità, tra cui:

la condivisione dello schermo tramite Google Duo;

la disponibilità dell'applicazione Expert RAW per scattare foto e registrare video con tool professionali;

la possibilità di rimuovere oggetti, ombre e riflessi nelle foto tramite la funzione Object Eraser;

una migliore e più rapida condivisione di file e foto;

l'integrazione di Grammarly all'interno di Samsung Keyboard (non supporta l'italiano, per ora).

Vi consigliamo di leggere il nostro focus su tutte le feature della One UI 4.1 per scoprire in dettaglio ogni novità.

La lista dei device Samsung che riceveranno la One UI 4.1

La compagnia sudcoreana ha svelato la lista completa degli smartphone e i tablet che riceveranno l'aggiornamento alla One UI 4.1 nel corso delle prossime settimane e mesi:

Samsung Galaxy Z Fold3 5G (già ricevuto)

Samsung Galaxy Z Flip3 5G (già ricevuto)

Samsung Galaxy S21 (già ricevuto)

Samsung Galaxy S21+ (già ricevuto)

Samsung Galaxy S21 Ultra (già ricevuto)

Samsung Galaxy S21 FE (già ricevuto)

Samsung Galaxy A Series

Samsung Galaxy Tab S7 FE

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Samsung Galaxy S20 FE

Samsung Galaxy Z Fold2 5G

Samsung Galaxy Z Fold 5G

Samsung Galaxy Z Fold

Samsung Galaxy Z Flip 5G

Samsung Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy Note20 (già ricevuto)

Samsung Galaxy Note20 Ultra (già ricevuto)

Samsung Galaxy Note 10+

Samsung Galaxy Note 10+ 5G

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10+

Samsung Galaxy S10e

Samsung Galaxy S10 5G

Samsung Galaxy Tab S Series.

