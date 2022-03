Samsung Galaxy Z Fold3 e Z Flip3 ricevono l'update alla One UI 4.1

Samsung Galaxy Z Flip3 e Samsung Galaxy Z Fold3 sono i primissimi smartphone foldable del colosso sudcoreano a ricevere l'aggiornamento software alla One UI 4.1 con tanto delle patch di sicurezza di marzo.

In base alle prime indicazioni pubblicate in rete in questi minuti, scopriamo che il firmware per Samsung Galaxy Z Flip3 è attualmente in fase di distribuzione in Europa mentre quello per Samsung Galaxy Z Fold3 è in propagazione a partire dalla Corea del Sud.

La One UI 4.1 inizia a fare capolino su Samsung Galaxy Z Flip3 e Galaxy Z Fold3

Entrando nel dettaglio, gli utenti europei muniti di Samsung Galaxy Z Flip3 riceveranno il firmware F711BXXU2CVC5 mentre gli utenti sudcoreani con Samsung Galaxy Z Fold3 riceveranno il firmware F926NKSU1CVC5.

Verosimilmente l'update sarà disponibile in tutti i Paesi in cui i device sono venduti a partire dalle prossime settimane: tutti gli utenti possono controllare la disponibilità dell'update tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

Quali novità sono in arrivo sui foldable di Samsung?

È altamente probabile, se non praticamente certo, che entrambi gli smartphone riceveranno le novità della One UI 4.1 che la compagnia ha confermato nelle scorse ore per quanto riguarda la feature relative alla fotocamera, ovvero:

Funzioni di ritratto notturno : in rilascio per Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy Note20, Samsung Galaxy Z Fold2, Samsung Galaxy Z Fold3, Samsung Galaxy Z Flip 5G e Samsung Galaxy Flip3;

: in rilascio per Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy Note20, Samsung Galaxy Z Fold2, Samsung Galaxy Z Fold3, Samsung Galaxy Z Flip 5G e Samsung Galaxy Flip3; Riconoscimento degli animali domestici : in rilascio per Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21 FE, Samsung Galaxy S20 FE, Samsung Galaxy Note20, Samsung Galaxy Z Fold3, Samsung Galaxy Z Fold3, Samsung Galaxy Z Flip 5G e Samsung Galaxy Z Flip3;

: in rilascio per Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21 FE, Samsung Galaxy S20 FE, Samsung Galaxy Note20, Samsung Galaxy Z Fold3, Samsung Galaxy Z Fold3, Samsung Galaxy Z Flip 5G e Samsung Galaxy Z Flip3; Funzioni di modifica della posizione dell'illuminazione : in rilascio per Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21 FE, Samsung Galaxy S20 FE, Samsung Galaxy Z Fold 2, Samsung Galaxy Z Fold3, Samsung Galaxy Z Flip 5G e Samsung Galaxy Z Flip3;

: in rilascio per Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21 FE, Samsung Galaxy S20 FE, Samsung Galaxy Z Fold 2, Samsung Galaxy Z Fold3, Samsung Galaxy Z Flip 5G e Samsung Galaxy Z Flip3; Video ritratto con la lente teleobiettivo : in rilascio per Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21 FE e Samsung Galaxy Z Fold3;

: in rilascio per Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21 FE e Samsung Galaxy Z Fold3; Director's View ottimizzata: in rilascio per Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy Z Flip3 e Samsung Galaxy Z Fold3.

