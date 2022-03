Samsung Galaxy Note 10 e Galaxy S10 ricevono la One UI 4.1

Dopo l’arrivo dell’aggiornamento alla One UI 4.1 basata su Android 12 per Samsung Galaxy Z Flip3/Z Fold3, la serie Samsung Galaxy S21, famiglia Samsung Galaxy Note20 e Samsung Galaxy A52s 5G, il colosso sudcoreano ha iniziato ad avviare il rollout anche per gli smartphone Samsung Galaxy Note 10 e Samsung Galaxy S10 – alcuni tra i device più popolari e venduti dell’azienda.

Ebbene, in base alle prime informazioni pubblicate in rete in queste ore, scopriamo che entrambi gli smartphone stanno ricevendo il nuovo aggiornamento in Europa: si tratta del firmware N97xFXXU7HVC6 per Samsung Galaxy Note 10 e Samsung Galaxy Note 10+, mentre il firmware G97xFXXUEHVC6 è indirizzato a Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10+ e Samsung Galaxy S10e; il modello Samsung Galaxy S10 5G è invece aggiornato con il firmware G977BXXUBHVC6.

Samsung Galaxy Note 10 e Samsung Galaxy S10 ricevono la One UI 4.1

Indipendentemente dal modello di smartphone e di firmware, l’update è attualmente disponibile in Svizzera: con tutta probabilità la build sarà presto disponibile anche per il nostro Paese, merito anche del nuovo sistema di rilascio degli aggiornamenti in Europa.

Gli utenti muniti dei sopracitati smartphone possono controllare la disponibilità dell’update tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere l’arrivo della classica notifica OTA di sistema.

Le novità della One UI 4.1

Ecco alcune tra le feature più importanti della One UI 4.1:

Condivisione dello schermo del telefono tramite Google Duo;

Integrazione di Grammarly all’interno di Samsung Keyboard (l’italiano non è ancora supportato);

Condivisione facilitata di file e foto;

Expert RAW per scattare foto e registrare video come professionisti;

Rimozione semplificata di ombre, riflessi e oggetti nelle foto con Object Eraser.

Tutti i device che riceveranno la One UI 4.1

Si fa sempre più nutrita la lista degli smartphone e tablet Samsung che ricevono l’aggiornamento alla One UI 4.1. Ad oggi è questa dei device che hanno ricevuto l’update:

Samsung Galaxy Z Fold3 5G (già ricevuto)

Samsung Galaxy Z Flip3 5G (già ricevuto)

Samsung Galaxy S21 (già ricevuto)

Samsung Galaxy S21+ (già ricevuto)

Samsung Galaxy S21 Ultra (già ricevuto)

Samsung Galaxy S21 FE (già ricevuto)

Samsung Galaxy A Series

Samsung Galaxy Tab S7 FE

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Samsung Galaxy S20 FE

Samsung Galaxy Z Fold2 5G

Samsung Galaxy Z Fold 5G

Samsung Galaxy Z Fold

Samsung Galaxy Z Flip 5G

Samsung Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy Note20 (già ricevuto)

Samsung Galaxy Note20 Ultra (già ricevuto)

Samsung Galaxy Note 10+ (già ricevuto)

Samsung Galaxy Note 10+ 5G

Samsung Galaxy S10 (già ricevuto)

Samsung Galaxy S10+ (già ricevuto)

Samsung Galaxy S10e (già ricevuto)

Samsung Galaxy S10 5G (già ricevuto)

Samsung Galaxy A52 5G (già ricevuto)

Samsung Galaxy Tab S Series.

