Samsung Galaxy S23 5G: a soli 629€ è il miglior flagship compatto da prendere

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone Android di punta ma desiderate un prodotto compatto, potente e minimal, abbiamo la soluzione perfetta per voi. Costa 729,00€ ma grazie al coupon applicabile al checkout, andrete a pagarlo soltanto 629,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Ci riferiamo, ovviamente, al Samsung Galaxy S23 5G, il modello entry level della line-up di punta del costruttore sudcoreano, uscita nel mese di febbraio 2023.

Samsung Galaxy S23 5G: ecco perché comprarlo

Samsung Galaxy S23 5G è uno smartphone Android compatto ma potente, prestante con un design minimal ed elegante. Ha un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy coadiuvato da 8 GB di RAM e da 256 GB di storage al seguito, con memoria non espandibile, ovviamente. Il display è un pannello Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici con risoluzione FullHD+, refresh rate da 120 Hz, supporto all’HDR10+ e cornici sottili. Non manca una selfiecam potentissima ed evoluta che gira video in 4K ad altissima risoluzione con tante chicche software; va benissimo per le videocall e per farsi autoscatti da postare sui social network. La batteria da 3900 mAh promette prestazioni superlative con una singola carica e si ricarica via cavo USB Type-C a 25W (a proposito, il caricatore è incluso in confezione). Il comparto fotografico è degno di nota, con tre sensori premium che possono girare clip in 4K di qualità cinematografica e realizzano immagini in altissima definizione perfette per la condivisione online.

Il device premium viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine grazie al servizio di Prime. C’è il reso gratuito entro quattordici giorni dall’acquisto e si può perfino dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero. A soli 629,00€ il Samsung Galaxy S23 5G è il miglior Android compatto da prendere oggi.