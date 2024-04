Samsung Galaxy Z Fold 5: sconto FOLLE e IMMEDIATO di 300€ su Amazon

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi; di fatto, girovagando all’interno del sito di Amazon, ci siamo imbattuti in una promozione veramente incredibile, quasi esclusiva. Il meraviglioso e potentissimo Samsung Galaxy Z Fold5 5G, nella sua iterazione “Phantom Black” con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, con il caricatore da 25W in omaggio, costa 1999,00€ ma grazie ad un coupon da 300€ applicabile al checkout, andrete a pagarlo soltanto 1699,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Capite bene che il risparmio sul valore di listino sarà altissimo quindi non lasciatevelo sfuggire e correte a prenderlo adesso: non sappiamo quante scorte siano rimaste disponibili e per quanto ancora durerà la promozione dedicata.

Samsung Galaxy Z Fold5 5G: ecco perché comprarlo

Il foldable di casa Samsung è un prodotto veramente completo; di fatto presenta uno schermo esterno da oltre 6,5 pollici che permette di utilizzare il device anche “da chiuso”, ma c’è anche un pannello interno (sono entrambi AMOLED) da oltre 7,6 pollici con refresh rate di 120 Hz e risoluzione FullHD+. C’è il supporto alla S Pen Fold Edition e a bordo troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, coadiuvato da un modem 5G di Qualcomm, da 12 GB di RAM e da 512 GB di memoria intera, non espandibile. Fra le altre cose, la batteria dura tantissimo e si ricarica in un lampo con la fast charge via cavo USB Type-C da 25W. Non dimentichiamo il comparto fotografico con tre sensori di punta sulla back cover che possono girare video di qualità cinematografica e scattano fotografie assurde anche al buio.

Il Galaxy Z Fold5 5G viene venduto e spedito da Amazon a 1699,00€ ma ricordatevi di spuntare il coupon da 300€ al checkout; non sappiamo quanto durerà ancora la promozione dedicata. A questa cifra infatti, è da prendere al volo.