Samsung: Android 12 è in arrivo su questi smartphone

Samsung Galaxy A72, Samsung Galaxy A52, Samsung Galaxy A52 5G e Samsung Galaxy A52s 5G stanno per ricevere l'aggiornamento ad Android 12. La notizia viene pubblicata in rete e prende come riferimento alcuni documenti tecnici ufficiali di Samsung: con ogni probabilità, i sopracitati smartphone si aggiorneranno alla One UI 4.0 con Android 12 nel giro delle prossime settimane.

Android 12 è in arrivo su Samsung Galaxy A72, A52, A52 5G e A52s 5G

Come ben sappiamo la gamma Galaxy A è estremamente importante: infatti, si tratta a tutti gli effetti della famiglia di smartphone più popolare e venduta. È lecito quindi presumere che la compagnia sudcoreana sia concentrata al 100% per testare e pubblicare al più presto l'atteso aggiornamento alla One UI 4.0 con Android 12 per tutti i device di fascia medio-alta che la supportano.

Samsung Galaxy A52, A52 5G, A52s 5G and A72 devices will recieve Android 12 update soon.#Samsung #TamilanTechinical pic.twitter.com/jWquM0tNdZ — தமிழன் டெக்கினிக்கல் (Tamilan Techinical) (@TTechinical) December 20, 2021

Mentre l'altro giorno abbiamo scoperto quali saranno i primi device Samsung a ricevere l'aggiornamento alla One UI 4.1 – si dice che questa build verrà svelata al lancio della serie Samsung Galaxy S22 -, in queste settimane il team di sviluppo della One UI 4.0 ha avuto un bel daffare per correggere il prima possibile i bug venuti galla.

A tal proposito, è di poche ore fa la notizia che la compagnia ha interrotto il rilascio di Android 12 su Samsung Galaxy S21 per alcuni problemi con Google Play; si spera che il lancio su Samsung Galaxy A72, Samsung Galaxy A52, Samsung Galaxy A52 5G e Samsung Galaxy A52s 5G avverrà senza intoppi.

