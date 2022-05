Samsung Galaxy Z Flip4 mostra i muscoli su Geekbench

Samsung Galaxy Z Flip 4 si mostra online sul portale di Geekbench; dal noto sito di benchmarking scopriamo che disporrà del processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus ancora da svelare.

Sappiamo che mancano pochi mesi al debutto dei nuovi pieghevoli di casa Samsung. Stiamo parlando di Galaxy Z Fold4 e Z Flip4; abbiamo già potuto vedere diversi render e molte fughe di notizie in merito ma sembra che le sorprese non siano finite.

Ora scopriamo che il telefono a conchiglia è stato avvistato sul noto portale Geekbench e ha mostrato alcune delle sue caratteristiche principali. Ha il numero di modello SM-F721U e sembra che dispone di un processore octa-core con quattro core a 1,80 GHz, tre a 2,75 GHz e un super core che supera i 3,19 GHz. Ovviamente parliamo del potentissimo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus che dovrebbe essere svelato fra pochissimo.

Samsung Galaxy Z Flip4: sarà potentissimo, a quanto pare

Il terminale gode di 8 GB di RAM e si basa Android-12 con skin One UI 4.1 al seguito. Si scopre che ha ottenuto 1277 punti nel test single-core e 3642 punti in quello multi-core.

Nelle notizie correlate sappiamo che misura 165,1 x 71,9 ed è spesso solo 7,2 mm. Praticamente sarà più piccolo ma più spesso del predecessore, il vendutissimo Galaxy Z Flip3 che oggi si trova in sconto su Amazon a soli 769,00€. È in promozione ed è in colorazione “Cream” (molto elegante); a questa cifra è da prendere al volo, quindi vi invitiamo ad effettuare l’acquisto il prima possibile se siete interessati. Ha il modem 5G e ha ben 128 GB di memoria per i vostri dati.

La batteria del nuovo modello dovrebbe essere di 3700 mAh, leggermente più capiente della precedente, dunque. Presenterà una ricarica rapida fino a 25W, come le ultime soluzioni smart della compagnia sudcoreana. Sarà svelato – stando a quanto afferma Ross Young, CEO di DSCC, in quattro colorazioni: Gold, Gray, Blue e Violet.

