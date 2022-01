Samsung Galaxy S21 FE è ufficiale, FINALMENTE

Samsung Galaxy S21 FE è finalmente ufficiale! Ecco il telefono che tutti stavamo aspettando dopo mesi e mesi di rumor, indiscrezioni, leaks e molto altro.

Samsung Galaxy S21 FE: le caratteristiche

Samsung aveva inizialmente pianificato di portare il Galaxy S21 FE sul mercato nel terzo trimestre del 2021, ma per ragioni non molto chiare, sebbene probabilmente legate a problemi di produzione e carenze di semiconduttori, il telefono è stato rimandato al mese di gennaio 2022. Bene, è la prima settimana di gennaio e, per fortuna, il tempo della verità è finalmente arrivato dopo innumerevoli fughe di notizie e voci.

L'OEM sudcoreano ha presentato ufficialmente al mondo ilflagship killer oggi come erede diretto del Galaxy S20 FE e come complemento della linea Galaxy S21 esistente.

Secondo l'azienda, la filosofia che ha guidato lo sviluppo del Galaxy S21 FE è stata quella di “dare ai consumatori Galaxy di più, a meno“. Questo dovrebbe essere lo scopo di qualsiasi dispositivo Fan Edition e il nuovo modello sembra prendere a cuore questa filosofia.

Il Galaxy S21 FE sembra quasi identico al modello S21 base, tranne per il fatto che ha un alloggiamento della fotocamera in tinta unita e un telaio in metallo. Il display è piatto e le cornici sono sottili. Ha un profilo sottile da 7,9 mm, altoparlanti stereo e uno scanner di impronte digitali sul display.

Nella maggior parte delle regioni, inclusa l'Europa, il Galaxy S21 FE verrà fornito con il chipset Snapdragon 888, mentre in mercati asiatici selezionati, i clienti riceveranno la variante equipaggiata con il SoC Exynos 2100. Questo è un grosso problema per i clienti che hanno sempre voluto utilizzare i chipset Qualcomm nei mercati Exynos.

Le opzioni di memoria includono 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di spazio di archiviazione non espandibile. La confezione al dettaglio è ecologica, il che significa che utilizza materiali biodegradabili e contiene il minor numero di accessori possibile. Il telefono è accompagnato da un cavo di ricarica USB-C, una chiave per scheda SIM e la consueta documentazione.

La parte posteriore del telefono ospita una camera ultra grandangolare da 12 MP, un sensore ultrawide da 12 MP e un teleobiettivo da 8 MP, l'ultimo dei quali vanta uno zoom ottico 3x. Sul lato opposto del telefono, la fotocamera selfie risiede nel ritaglio del display Infinity-O e ha una risoluzione di 32 MP.

La compagnia ha migliorato l'app Fotocamera con funzionalità come Modalità notturna, Blocco zoom, Ripristino viso AI, Modalità doppia registrazione e Cancella oggetto. Il Galaxy S21 FE viene fornito con Android 12 e One UI 4.

Il Galaxy S21 FE è alimentato da una batteria da 4.500 mAh con capacità di ricarica rapida da 25 W: caricatore da parete venduto separatamente. Samsung rilascerà il dispositivo la prossima settimana in quattro opzioni di colore: bianco, lavanda, grafite e oliva, anche se la disponibilità di questi ultimi due colori sembra variare in base al mercato.