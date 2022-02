Smartphone Samsung con le patch di febbraio: ecco la lista completa

Come di consueto Samsung sta già iniziando a rilasciare le patch di sicurezza di febbraio per i propri smartphone, di fatto precedendo tutti gli altri OEM Android tra cui Google. Considerando l'enorme mole di device a marchio Samsung che verranno aggiornati nel corso delle prossime settimane, in questo articolo – che vi consigliamo di salvare tra i preferiti – trovate la lista sempre aggiornata di tutti gli smartphone e tablet che riceveranno le patch di questo mese.

Quali sono gli smartphone Samsung con le patch di sicurezza di febbraio?

Attualmente la lista dei device è piuttosto scarsa e interessa per lo più i device di fascia alta/premium, ma già nel corso di questa settimana ci saranno new entry anche per quanto riguarda la fascia media e medio-bassa degli smartphone del colosso sudcoreano. Per facilitare la lettura dell'articolo, abbiamo deciso di suddividerlo nella seguente tabella di contenuti:

Device serie Galaxy S

Device serie Galaxy Note

Device serie Galaxy A

Serie Galaxy S

La serie Galaxy S21 si è aggiornata in questi giorni con le patch di febbraio a partire dall'Inghilterra. I device dovrebbero aggiornarsi in Italia già nel corso dei primi giorni del mese.

Serie Galaxy Note

La serie Galaxy Note20 ha ricevuto le patch di febbraio a fine gennaio a partire dall'Olanda. Anche in questo caso il firmware è previsto in Italia entro la prima metà del mese di febbraio.

Serie Galaxy A

Samsung Galaxy A50s è il primo smartphone di fascia media a ricevere le patch di febbraio a partire dal Vietnam: in questo caso ci aspettiamo che l'update raggiunga il nostro Paese nel giro di qualche settimana.