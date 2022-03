Samsung Galaxy A50 riceve le patch di marzo con molte novità

Dopo l’arrivo delle patch di marzo per Samsung Galaxy A13 e Galaxy A02s, senza considerare lo sbarco della One UI 4.1 per Samsung Galaxy Z Flip3/Z Fold3, la serie Samsung Galaxy S21, la famiglia Samsung Galaxy Note20, Samsung Galaxy A52 5G, Samsung Galaxy S21 FE, Samsung Galaxy S20/Z Fold2 e per Samsung Galaxy Note 10+ 5G, il team di sviluppo di Samsung sta rilasciando le patch di sicurezza di marzo anche per Samsung Galaxy A50.

Infatti, in base alle prime informazioni pubblicate in rete in queste ore, scopriamo che il device di fascia media sta ricevendo il firmware A505USQSIDVB1 con le numerose correzioni che ormai conosciamo: 50 correzioni di sicurezza suddivise in 2 di livello critico, 29 di livello elevato e 19 di livello moderato.

Samsung Galaxy A50 si aggiorna con le patch di sicurezza di marzo

Gli utenti muniti del device di Samsung possono controllare la disponibilità dell’update tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere l’arrivo della notifica di aggiornamento OTA che avvisa della disponibilità del nuovo firmware. Il nostro consiglio è di scaricare e installare immediatamente il nuovo update non appena sarà disponibile, se non altro per migliorare la sicurezza del vostro device e anche per proteggere i vostri dati più personali da virus e/o malware.

Tutti i device aggiornati alle patch di sicurezza di marzo

Finora il team di sviluppo della One UI ha rilasciato le patch di sicurezza di questo mese per i seguenti device (la maggior parte smartphone):

Nel corso delle prossime settimane è lecito aspettarsi l’arrivo delle patch di marzo per altri device: continuate a seguirci per restare sempre informati.

