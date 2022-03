Samsung Galaxy A52 sta iniziando a ricevere le patch di marzo

A distanza di poche ore dall'arrivo delle patch di sicurezza di marzo per il “vecchio” ma ancora più che valido Samsung Galaxy S9, in queste ore il colosso sudcoreano sta avviando il rilascio dell'update di questo mese anche per l'ottimo Samsung Galaxy A52.

Infatti, in base alle ultime informazioni pubblicate in rete in queste ore, scopriamo che lo smartphone di fascia media sta ricevendo il firmware A525xUBS4BVB2 in Brasile, Panama, Bolivia, Trinidad e Tobago e Paraguay.

Samsung Galaxy A52 si aggiorna con le patch di sicurezza di marzo

Le patch di sicurezza di marzo introducono 50 correzioni di sicurezza così costituite: 2 di livello critico, 29 di livello elevato e 19 di livello moderato. È bene procedere immediatamente al download e all'installazione del nuovo firmware non appena sia disponibile.

A tal proposito, gli utenti muniti dello smartphone di Samsung possono controllare la disponibilità dell'update tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere l'arrivo della notifica OTA di sistema.

Ecco la lista completa dei device che riceveranno le patch di sicurezza di marzo: