Samsung Galaxy Note 10+ 5G riceve la One UI 4.1: le novità

A distanza di poco tempo dall’arrivo dell’aggiornamento alla One UI 4.1 per Samsung Galaxy Z Flip3/Z Fold3, la serie Samsung Galaxy S21, la famiglia Samsung Galaxy Note20, Samsung Galaxy A52 5G, Samsung Galaxy S21 FE e Samsung Galaxy S20/Z Fold2, in queste ore il colosso sudcoreano ha avviato il rilascio della nuova versione della One UI anche per Samsung Galaxy Note 10+ 5G.

L’ex smartphone di fascia alta sta ricevendo il nuovo firmware N976BXXU7HVC6 con la One UI 4.1 e anche le patch di sicurezza di marzo che, lo ricordiamo, introducono importanti correzioni di falle sicurezza per 2 falle di livello critico, 29 falle di livello elevato e 19 falle di livello moderato.

Samsung Galaxy Note 10+ 5G riceve la One UI 4.1

Attualmente il firmware è già disponibile in Europa, più precisamente in Svizzera, e con tutta probabilità sbarcherà anche nel nostro Paese nel giro di qualche giorno. A tal proposito, potete controllare la disponibilità del nuovo firmware tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere l’arrivo della notifica OTA nel caso in cui non fosse ancora a vostra disposizione.

Le novità più interessanti della One UI 4.1

Ecco alcune tra le più interessanti feature presenti nella One UI 4.1 di Samsung:

Integrazione di Grammarly su Samsung Keyboard (l’italiano non è ancora supportato);

L’applicazione Expert RAW è disponibile su molti più device e permette di scattare foto e registrare video con tool professionali;

Condivisione del display tramite Google Duo;

Rimozione di ombre, oggetti e riflessi con Object Eraser;

Migliore condivisione di foto e file.

La lista completa dei device Samsung compatibili con la One UI 4.1

Giorni fa l’azienda ha pubblicato la lista completa dei device compatibili con la One UI 4.1, finora disponibile per i dispositivi sottostanti: