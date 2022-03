Samsung Galaxy A31 si aggiorna alle patch di marzo: le novità

A stretto giro dell’arrivo della One UI 4.1 per una grande lista di device Samsung – la nuova One UI è disponibile su Samsung Galaxy Z Flip3/Z Fold3, la serie Samsung Galaxy S21, la famiglia Samsung Galaxy Note20, Samsung Galaxy A52 5G, Samsung Galaxy S21 FE, Samsung Galaxy S20/Z Fold2 e per Samsung Galaxy Note 10+ 5G -, il team di sviluppo del colosso sudcoreano ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento delle patch di sicurezza di marzo per Samsung Galaxy A31.

Infatti, tenendo conto delle prime indicazioni pubblicate in rete in queste ore, scopriamo che il popolare smartphone di fascia economica sta ricevendo le correzioni di questo mese a partire dal Brasile.

Samsung Galaxy A31 si aggiorna con le patch di sicurezza di marzo

Ricordiamo che, in base alle informazioni pubblicate da Samsung circa il contenuto delle patch di sicurezza di marzo, questo mese il team di sicurezza si è concentrato a chiudere 50 falle di sicurezza così distribuite: 2 falle di livello critico, 29 falle di livello elevato e 19 falle di livello moderato. Il nostro consiglio è di procedere immediatamente alla installazione della build al fine di migliorare la sicurezza del device e delle informazioni salvate in esso.

Samsung Galaxy A31 March 2022 update – Brazil #Samsung #GalaxyA31 pic.twitter.com/xZXCr4OvVh — Samsung One UI Updates (@SamsungUpdatess) March 22, 2022

Potete controllare la disponibilità dell’update tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere la notifica OTA nel caso in cui non fosse ancora disponibile. Considerando le informazioni in rete, è probabile che l’update sarà effettivamente disponibile in Italia tra qualche settimana.

Tutti i device Samsung aggiornati alle patch di sicurezza di marzo

Cresce di giorno in giorno la lista degli smartphone e tablet Samsung che hanno ricevuto le ultime patch di sicurezza. Finora sono stati aggiornati i seguenti modelli: