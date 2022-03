Samsung Galaxy S10 Lite si aggiorna con le patch di marzo

A distanza di poche ore dal rilascio del documento contenente le informazioni dettagliate circa le patch di sicurezza di marzo di Samsung, scopriamo che il team di sviluppo del colosso sudcoreano ha avviato il rollout dell’aggiornamento con le patch di sicurezza di marzo per il modello Samsung Galaxy S10 Lite.

Dalle prime informazioni pubblicate in rete, infatti, lo smartphone di fascia media del 2020 rientra in uno dei primissimi device Samsung a essere aggiornato alle patch di questo mese.

Samsung Galaxy S10 Lite si aggiorna con le patch di sicurezza di marzo

Al momento della pubblicazione della news il firmware G770FXXS6FVB7 è attualmente disponibile in Brasile ma, come spesso accade, dovrebbe espandersi piuttosto celermente anche negli altri mercati in cui il device è commercializzato compreso il nostro.

Samsung Galaxy S10 Lite March 2022 security update – Brazil #Samsung #GalaxyS10Lite pic.twitter.com/0nnBYDioe1 — Samsung One UI Updates (@SamsungUpdatess) March 9, 2022

Le patch di sicurezza di marzo includono correzioni per 2 falle di livello critico, 29 falle di livello elevato e 19 falle di livello moderato: il nostro consiglio è come sempre di installare immediatamente l’aggiornamento non appena sia possibile farlo. Gli utenti muniti di Samsung Galaxy S10 Lite possono controllare la disponibilità dell’aggiornamento tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere la notifica OTA che informa dell’arrivo della patch di sicurezza.

Samsung, oltre a lavorare sugli aggiornamenti software per i suoi device, starebbe anche lavorando a una nuova generazione di foldable con display a forma di P. Un inedito brevetto, infatti, svela gli studi del colosso di Seul in un singolare smartphone pieghevole caratterizzato da un particolare display in grado di flettersi verso l’esterno andando a occupare solo una porzione della superficie esterna. Difficile dire se e quando questo device sarà presentato, ma di certo sottolinea quanto l’azienda sia impegnata a differenziare la sua proposta in un settore sempre più caratterizzato da alternative molto valide come l’OPPO Find N.