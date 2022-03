Samsung Galaxy S9 si aggiorna con le patch di marzo

Samsung dà ancora una volta una lezione alla maggior parte degli OEM Android che non aggiornano più i propri device con qualche anno di troppo sulle spalle: in queste ore il colosso sudcoreano ha avviato il rollout delle patch di sicurezza di marzo per Samsung Galaxy S9.

Dalle prime informazioni pubblicate in rete, l’ex smartphone di fascia alta di Samsung del 2018 sta ricevendo il firmware G96xFXXUHFVB4 a partire dalla Germania. Conoscendo il piano di aggiornamento di Samsung, è molto probabile che la build raggiungerà il resto dei Paesi europei (compresa l’Italia) nel giro di qualche giorno.

Samsung Galaxy S9 inizia a ricevere le patch di sicurezza di marzo

Le patch di sicurezza di marzo includono 50 correzioni di sicurezza: 2 di livello critico, 29 di livello elevato e 19 di livello moderato. Il nostro consiglio è di scaricare e installare immediatamente l’aggiornamento non appena sarà disponibile, ne va della sicurezza dei dati salvati sul telefono e delle vostra privacy. Gli utenti muniti di Samsung Galaxy S9 possono controllare la disponibilità del nuovo firmware tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attraverso la notifica OTA non appena sarà disponibile.

Fairphone è l’unica azienda che batte Samsung al suo stesso gioco: nei giorni scorsi, infatti, lo smartphone Fairphone 2, lanciato nel 2015, ha ricevuto l’aggiornamento ad Android.

Tutti i device che riceveranno le patch di sicurezza di marzo:

Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy 5G

Samsung Galaxy Z Fold2

Samsung Galaxy Z Fold2 5G

Samsung Galaxy Z Fold3 5G

Samsung Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy Z Flip 5G

Samsung Galaxy Z Flip3 5G

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10+

Samsung Galaxy S10e

Samsung Galaxy S10 5G

Samsung Galaxy S10 Lite

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 5G

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20+ 5G

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Samsung Galaxy S20 FE

Samsung Galaxy S20 FE 5G

Samsung Galaxy S21 5G

Samsung Galaxy S21+ 5G

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Samsung Galaxy S21 FE 5G

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22+

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy Note 10 5G

Samsung Galaxy Note 10+

Samsung Galaxy Note 10+ 5G

Samsung Galaxy Note 10 Lite

Samsung Galaxy Note20

Samsung Galaxy Note20 5G

Samsung Galaxy Note20 Ultra

Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S9+

Samsung Galaxy Note 9

Samsung Galaxy A40

Samsung Galaxy A41

Samsung Galaxy M52

Samsung Galaxy M31

Samsung Galaxy M22

Samsung Galaxy M21

