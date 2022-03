Samsung Galaxy A12 si aggiorna con le patch di sicurezza di marzo

Mentre il team di sviluppo della One UI è impegnato a portare le novità della One UI 4.1 su Samsung Galaxy Z Fold3/Z Flip3 e anche sulla serie Samsung Galaxy S21 – abbiamo anche realizzato un focus con tutte le novità della One UI 4.1 e su quali device arriverà nei prossimi mesi -, il colosso sudcoreano non perde di vista le patch di sicurezza di marzo che in queste ore iniziano a trovare posto sullo smartphone entry level Samsung Galaxy A12.

Infatti, in base alle prime indicazioni pubblicate in rete in queste ore, scopriamo che lo smartphone sta ricevendo il firmware A125FZHS2BVC2 a partire da Hong Kong; verosimilmente sarà necessario attendere almeno un paio di settimane prima di vederlo arrivare anche nel nostro Paese.

Samsung Galaxy A12 sta ricevendo le patch di sicurezza di marzo

Nella documentazione ufficiale relative alle patch di marzo scopriamo che trovano posto 50 correzioni che migliorano la sicurezza dei device e proteggono le informazioni personale e la privacy degli utenti. Il team di sviluppo di Samsung ha corretto 2 falle di sicurezza di livello critico, 29 di livello elevato e 19 di livello moderato: il nostro consiglio è di procedere immediatamente all’installazione del nuovo firmware non appena sarà disponibile.

Gli utenti muniti di Samsung Galaxy A12 possono controllare fin da subito la disponibilità del firmware tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere l’arrivo della notifica OTA che informa dell’arrivo dell’update. È probabile che sarà necessario attendere un po' prima che arrivino nel nostro Paese.

Tutti i device Samsung che hanno già ricevuto le patch di sicurezza di marzo

Non sono molti i device Samsung che hanno ricevuto le patch di sicurezza di marzo, ma nel corso delle prossime settimane continueranno ad arrivare su un numero sempre maggiore. Ecco i device finora aggiornati:

Le migliori offerte di oggi per Samsung Galaxy A12 2020 : tutti i prezzi

Amazon offre Samsung Galaxy A12 2020 a 174,8€, prezzo che contraddistingue ad oggi la miglior offerta disponibile sul mercato.

Di seguito tutte le offerte al momento accessibili