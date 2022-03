A distanza di poche ore dall'arrivo delle patch di sicurezza di marzo per Samsung Galaxy Tab S7, il team di sviluppo della One UI ha avviato il rollout dell'aggiornamento di sicurezza anche per lo smartphone di fascia media Samsung Galaxy A70.

Infatti, in base alle prime informazioni pubblicate in rete in queste ore, scopriamo che il device sta ricevendo il firmware A705FNXXU5DVB3 a partire dagli Emirati Arabi Uniti; è probabile che il firmware arrivi anche nel nostro Paese nelle prossime settimane.

Samsung Galaxy A70 si aggiorna con le patch di sicurezza di marzo

Come ormai sappiamo da qualche settimana, le patch di sicurezza di marzo includono ben 50 correzioni per falle di sicurezza di livello critico (2), livello elevato (29) e livello moderato (19): vi consigliamo di scaricare e installare immediatamente il firmware non appena sia disponibile per mantenere il vostro device aggiornato e soprattutto al sicuro.

Gli utenti muniti di Samsung Galaxy A70 possono controllare la disponibilità dell'update tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere l'arrivo della notifica OTA nel caso in cui non sia ancora disponibile.

Tutti i device Samsung aggiornati con le patch di sicurezza di marzo

Il colosso sudcoreano ha già avviato il rollout delle patch di questo mese per un gran numero di dispositivi, tra cui:

È piuttosto verosimile che nel corso dei prossimi giorni molti altri device Samsung riceveranno le patch di marzo. Inoltre, in questi giorni la compagnia ha anche iniziato a rilasciare l'aggiornamento alla One UI 4.1 per alcuni device tra cui Samsung Galaxy Z Flip3/Z Fold3, la serie Samsung Galaxy S21 e anche la serie Samsung Galaxy Note20. Restate sintonizzati su queste pagine per scoprire quando il vostro device sarà aggiornato.

