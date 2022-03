Samsung Galaxy A41 riceve le patch di sicurezza di marzo

Continua l’ottimo lavoro di Samsung per quanto riguarda il rilascio delle patch di sicurezza di marzo che, dopo essere sbarcate sullo smartphone di fascia economica Samsung Galaxy A12, in queste stesse ore trovano posto sul terminale di fascia media Samsung Galaxy A41.

Infatti, in base alle prime informazioni pubblicate in rete, scopriamo che il device sta ricevendo il firmware A415FXXS1CVC1 in alcuni Paesi europei, tra cui Albania, Russia e Svizzera.

Samsung Galaxy A41 si aggiorna con le patch di sicurezza di marzo

Con tutta probabilità il firmware sarà disponibile anche in altri Paesi (compreso il nostro) già a partire dai prossimi giorni: non dobbiamo dimenticarci che Samsung ha velocizzato di molto il rilascio delle nuove build in Europa, pertanto tenete il device a portata di mano per installare l’aggiornamento non appena sarà disponibile.

Le patch di sicurezza si occupano di chiudere 50 falle di sicurezza suddivise in 2 di livello critico, 29 di livello elevato e 19 di livello alto: consigliamo di scaricare e installare immediatamente le nuove patch di sicurezza non appena saranno disponibili, in modo da proteggere la propria privacy e i vostri dati. Gli utenti muniti di Samsung Galaxy A41 possono controllare la disponibilità del nuovo firmware tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere l’arrivo della notifica OTA di sistema non appena sarà disponibile.

Nel mentre, il colosso hi-tech ha avviato il rollout della One UI 4.1 anche per gli smartphone Samsung Galaxy Z Flip3/Z Fold3 e la serie Samsung Galaxy S21.

Tutti i device Samsung aggiornati con le patch di marzo

Giorno dopo giorno il team di sicurezza di Samsung sta aggiornando sempre più dispositivi alle patch di sicurezza di marzo che, ad oggi, sono disponibili per questi device (per ora solo smartphone):