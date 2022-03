A seguito dell’arrivo dell’aggiornamento alla One UI 4.1 su Samsung Galaxy Z Flip3/Z Fold3, la serie Samsung Galaxy S21 e anche la serie Samsung Galaxy Note20, il team di sicurezza di Samsung sta continuando a rilasciare le patch di sicurezza di marzo per altri smartphone e tablet: in queste ore le patch di sicurezza sbarcano sull’ottimo Samsung Galaxy Tab S7.

Infatti, in base alle prime informazioni pubblicate in rete in queste ore, scopriamo che il tablet di fascia alta sta ricevendo il firmware T875XXS2CVC4 che include le ultime correzioni di sicurezza.

Samsung Galaxy Tab S7 si aggiorna con le patch di sicurezza di marzo

Secondo i dettagli comunicati dal colosso sudcoreano nelle scorse settimane, le patch di questo mese chiudono 50 falle di sicurezza e sono suddivise in 2 falle di livello critico, 29 falle di livello elevato e 19 falle di livello moderato. Il nostro consiglio è come sempre quello di scaricare e installare immediatamente le patch non appena saranno disponibili.

Gli utenti muniti di Samsung Galaxy Tab S7 possono controllare la disponibilità dell’update fin da subito tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere la notifica OTA nel caso in cui non fosse ancora disponibile. Le patch sono in propagazione in molti Paesi europei tra cui l’Italia, Germania, Francia, Austria, Bulgaria, Grecia, Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svizzera, Inghilterra e molti altri.

Tutti i dispositivi Samsung aggiornati con le patch di sicurezza di marzo

Il team di sviluppo della One UI sta continuando ad aggiornare un gran numero di dispositivi alle patch di sicurezza di questo mese, tra cui:

Nel corso delle prossime settimane è verosimile che tanti altri device riceveranno l’update; pertanto, continuate a seguirci per restare sempre aggiornati.