Samsung Galaxy Z Flip riceve le patch di marzo, ma niente One UI 4.1

Mentre il team di sviluppo della One UI sta pubblicando l'aggiornamento alla One UI 4.1 per Samsung Galaxy Z Flip3/Z Fold3, la serie Samsung Galaxy S21, la famiglia Samsung Galaxy Note20, Samsung Galaxy A52 5G, Samsung Galaxy S21 FE e anche Samsung Galaxy S20/Z Fold2, il colosso sudcoreano ha avviato il rollout delle patch di sicurezza di marzo per lo smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Flip.

Infatti, in base alle prime informazioni pubblicate in rete in queste ore, scopriamo che il foldable del colosso sudcoreano sta ricevendo il firmware F700FXXS8FCV1.

Patch di sicurezza di marzo per Samsung Galaxy Z Flip, ma niente UI 4.1

La patch di sicurezza di marzo include importanti correzioni che chiudono 50 falle così distribuite: 2 falle di sicurezza di livello critico, 29 falle di sicurezza di livello elevato e 19 falle di sicurezza di livello moderato. Il nostro consiglio è di scaricare e installare immediatamente l'update non appena sarà disponibile in modo da incrementare la sicurezza e la privacy del proprio device.

Gli utenti muniti di Samsung Galaxy Z Flip possono controllare la disponibilità del nuovo firmware tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere la classica notifica OTA nel caso in cui non fosse ancora disponibile.

Tutti i device che hanno ricevuto le patch di sicurezza di marzo

Giorno dopo giorno cresce il numero dei device Samsung che si aggiornano con le patch di sicurezza di questo mese. Finora sono stati aggiornati i seguenti modelli:

Al momento non ci sono indicazioni circa l'eventuale aggiornamento di Samsung Galaxy Z Flip alla One UI 4.1 ma, come ben sappiamo, il foldable rientra tra i numerosi device che saranno aggiornati all'ultima versione della personalizzazione basata su Android 12.

Le migliori offerte di oggi per Samsung Galaxy Z Flip 5G : tutti i prezzi

Chi ambisce alla miglior offerta attuale per un Samsung Galaxy Z Flip 5G può intercettare un prezzo pari a 20,99€: è Amazon ad offrire al momento la miglior opzione d'acquisto.

Ecco una tabella con tutte le offerte accessibili.