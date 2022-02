Samsung Galaxy M31 si aggiorna: quali sono le novità?

Dopo l'arrivo delle patch di sicurezza di gennaio per Samsung Galaxy A40, in queste ore anche il medio gamma Samsung Galaxy M31 sta ricevendo il firmware con le patch di sicurezza aggiornate al mese di gennaio. Infatti, dalle prime informazioni pubblicate in rete, scopriamo che il device sta ricevendo una build dal peso di circa 195 MB con le correzioni di gennaio di cui ormai conosciamo tutte le novità.

Samsung Galaxy M31 riceve le patch di sicurezza di gennaio

Gli utenti muniti di Samsung Galaxy M31 possono controllare la disponibilità dell'update tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere l'arrivo della classica notifica OTA nel caso in cui non fosse ancora disponibile al download.

Tutti i device Samsung aggiornati ad Android 12 con la One UI 4.0

Oltre al rilascio delle patch di sicurezza di gennaio e febbraio, il team di sviluppo di Samsung sta continuando a pubblicare l'aggiornamento ad Android 12 con la One UI 4.0 per un gran numero di device tra smartphone e tablet. Ecco la lista completa e aggiornata dei dispositivi che hanno ricevuto il nuovo OS: