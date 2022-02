Samsung Galaxy A40 si aggiorna: quali sono le novità?

Mentre continua a crescere la lista degli smartphone Samsung aggiornati alle patch di sicurezza di febbraio, il colosso sudcoreano non perde di vista i numerosi device che stanno ancora ricevendo gli aggiornamenti con le patch di gennaio. In queste ore, infatti, secondo le prime informazioni pubblicate in rete, scopriamo che Samsung Galaxy A40 sta ricevendo le patch di sicurezza di gennaio in Europa con il firmware A405FNXXU4CUL2 da circa 189 MB.

Samsung Galaxy A40 si aggiorna con le patch di sicurezza di gennaio

La compagnia, come sempre più spesso capita, non ha pubblicato il changelog ufficiale dell’aggiornamento, ma ci aspettiamo di trovare le consuete correzioni di bug che vanno a rendere il device più stabile e più reattivo. Gli utenti muniti di Samsung Galaxy A40 possono controllare la disponibilità dell’update tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere la notifica di aggiornamento OTA.

Quali sono i device Samsung aggiornati ad Android 12 con la One UI 4.0?

Sempre più device Samsung stanno ricevendo la One UI 4.0 con Android 12 che ad oggi è disponibile in versione stabile per i seguenti device:

