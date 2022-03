Samsung Galaxy A90 5G riceve finalmente Android 12: tutte le novità

Dopo l'arrivo dell'aggiornamento ad Android 12 con la One UI 4.0 per i gli ex tablet di fascia alta Samsung Galaxy Tab S6 e Samsung Galaxy Tab S6 Lite, in queste ore anche lo smartphone di fascia media Samsung Galaxy A90 5G rientra finalmente tra i device del colosso sudcoreano a godere delle novità realizzate da Google lato Android e da Samsung per la parte della One UI.

In base alle informazioni pubblicate in rete in queste ore, scopriamo che lo smartphone sta ricevendo il firmware A908NKSU4EVC1 a partire dalla Corea del Sud, segno che sarà ben presto esteso anche agli altri mercati possibilmente già dalle prossime settimane.

Samsung Galaxy A90 5G riceve l'aggiornamento ad Android 12

Oltre alle novità della One UI 4.0 e di Android 12, il firmware attualmente in distribuzione include anche le patch di sicurezza di marzo: come sappiamo si occupano di correggere ben 50 falle di sicurezza suddivise in 2 di livello critico, 29 di livello elevato e 19 di livello moderato. Il nostro consiglio è di installare immediatamente l'update per chiudere le falle ed evitare brutte sorprese.

Gli utenti muniti di Samsung Galaxy A90 5G possono controllare la disponibilità dell'update tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere la notifica OTA che avvisa della disponibilità del nuovo firmware.

I device Samsung finora aggiornati ad Android 12 con la One UI 4.0

Continua a crescere la lista degli smartphone e tablet che stanno piano piano ricevendo l'aggiornamento ad Android 12 con la One UI 4.0. Finora il nuovo OS è disponibile per i seguenti device:

