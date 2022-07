Samsung Galaxy A53 5G, le pach di giugno arrivano in Italia

Gli utenti italiani muniti del nuovo smartphone di fascia media del colosso sudcoreano, Samsung Galaxy A53 5G, possono iniziare a controllare la disponibilità delle patch di sicurezza di giugno in quanto sono in fase di rilascio in Italia a distanza di qualche settimana dal loro arrivo sul il mercato asiatico.

Le ultime informazioni condivise in rete, infatti, svelano che il modello SM-A536B (la versione internazionale del Galaxy A53 5G, per intenderci) sta iniziando a ricevere il firmware A536BXXU2AVF2 in molti Paesi del Vecchio Continente, tra cui: Italia, Inghilterra, Portogallo, Polonia, Irlanda, Repubblica Ceca, Croazia, Austria, Slovenia, Svizzera, Francia e molti altri.

Le patch di sicurezza di giugno per Samsung Galaxy A53 5G sbarcano in Italia

All’interno delle patch di questo mese trovano posto ben 66 correzioni di sicurezza per la controparte Android e della One UI, pertanto vi consigliamo di scaricarle e installarle immediatamente per mantenere il vostro device sempre al sicuro; a tal proposito, potete controllare la disponibilità dell’update tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

Inoltre, per tutti gli utenti Android alla ricerca di un vero campione della fascia media per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo, vi informiamo che il buon Samsung Galaxy A53 5G è in offerta su Amazon con il 34% di sconto.

Tutti i device Samsung aggiornati alle patch di sicurezza di giugno

Prosegue senza sosta l’incredibile lavoro del team di sicurezza della One UI per quanto riguarda il rilascio delle patch di sicurezza di questo mese, finora disponibili al download per i seguenti device:

