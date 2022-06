Samsung Galaxy Watch4 si aggiorna: arrivano le patch di giugno

Dopo le ultime conferme per quanto riguarda la ridotta visibilità della piega dello schermo pieghevole su Samsung Galaxy Z Fold4, in queste ore il team di sviluppo della compagnia sudcoreana ha avviato il rilascio delle patch di sicurezza di giugno per gli ottimi smartwatch di fascia alta Samsung Galaxy Watch4 e Samsung Galaxy Watch4 Classic.

In base alle prime indicazioni pubblicate in rete, infatti, scopriamo che entrambi i wearable si stanno aggiornando con il firmware R8xxFXXU1FVE1 tramite l’applicazione mobile multi piattaforma Galaxy Wearable.

Samsung Galaxy Watch4/Watch4 Classic ricevono le patch di sicurezza di giugno

Quello attualmente in distribuzione è il primo aggiornamento rilasciato a seguito della disastrosa introduzione di Google Assistant che ha causato importanti problemi a numerosi utenti in tutto il mondo, a partire dal crollo dell’autonomia generale dello smartwatch. Attualmente non è chiaro se il nuovo firmware in rilascio introduce anche particolari ottimizzazioni per migliorare l’esperienza di utilizzo generale del wearable, ma abbiamo solo la conferma che sono presenti le correzioni per 66 falle di sicurezza.

Tutti gli utenti muniti dei sopracitati wearable di Samsung possono iniziare a scaricare l’aggiornamento tramite l’applicazione mobile Galaxy Wearable; inoltre, per chi fosse alla ricerca di un’occasione d’oro per mettere le mani sugli ottimi device di Samsung, vi ricordiamo che Samsung Galaxy Watch4 è in offerta su Amazon con il 46% di sconto.

Tutti i device Samsung aggiornati alle patch di questo mese

Giorno dopo giorno cresce la lista dei dispositivi Samsung aggiornati con le patch di questo mese, finora disponibili su:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.