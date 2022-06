Samsung Galaxy Note 10 Lite, patch di giugno e altre novità

Mentre ci avviamo verso la seconda metà del mese di giugno, il team della One UI è profondamente impegnato a rilasciare le patch di sicurezza di questo mese per un numero sempre maggiore di device: in queste ore l’update sta sbarcando sull’apprezzato Samsung Galaxy Note 10 Lite.

Le ultime indicazioni pubblicate in rete, infatti, indicano che il device lanciato nel 2020 sta ricevendo il firmware N770FXXU8GVF2 con le ultime correzioni di sicurezza e molto probabilmente con altre piccole novità pensate per migliorare le prestazioni generali del device.

Samsung Galaxy Note 10 Lite si aggiorna con le patch di sicurezza di giugno

Ricordiamo che le patch di giugno introducono ben 60 correzioni di sicurezza per la controparte Android e anche della One UI; il nostro consiglio è di scaricare e installare immediatamente l’aggiornamento non appena sarà possibile farlo. A tal proposito, potete controllarne la disponibilità tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure tappando la notifica di aggiornamento OTA quando verrà mostrata dal telefono.

Contrariamente ai fratelli Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+, il modello Samsung Galaxy Note 10 Lite rientra tra i device che saranno aggiornati ad Android 13 quando sarà rilasciato durante il Q4 di quest’anno. Se siete alla ricerca di un device Samsung con ancora molti anni di supporto alle spalle sia in termini di aggiornamenti di sicurezza che di versioni di Android, l’ottimo Samsung Galaxy S21 FE 5G è in offerta su Amazon con il 28% di sconto.

Tutti i device Samsung aggiornati con le patch di sicurezza di questo mese

Giorno dopo giorno il team di sviluppo della One UI ci dà prova di una costante attenzione verso la sicurezza dei device a marchio Samsung con l’introduzione delle patch di questo mese per un numero sempre crescente di device, tra cui:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Le migliori offerte di oggi per Samsung Galaxy Note 10 Lite : tutti i prezzi

Chi è in cerca della miglior offerta attuale per un Samsung Galaxy Note 10 Lite può intercettare un prezzo pari a 20,00€: è Amazon ad offrire ad oggi la miglior opzione d'acquisto.

Tutte le offerte disponibili ad oggi, raccolte in una pratica tabella di raffronto.