Samsung Galaxy Tab S7+ 5G, è lui il primo con le patch di giugno

Come ormai avviene da diversi anni a questa parte, anche questa volta Samsung anticipa qualsiasi OEM Android presentando in largo anticipo le patch di sicurezza di giugno che sono attualmente in fase di rilascio per il tablet di fascia alta Samsung Galaxy Tab S7+ 5G.

Chi si aspettava che anche questa volta fossero i device della seria Samsung Galaxy S22 a riceverle, come accadde qualche settimana fa con le patch di maggio, si deve ricredere scoprendo che per questa volta il colosso sudcoreano ha volto la propria attenzione sui tablet (notoriamente più lenti a ricevere gli aggiornamenti di sicurezza).

Samsung Galaxy Tab S7+ 5G sta già ricevendo le patch di sicurezza di giugno

Ebbene, in base alle prime indicazioni pubblicate in rete in queste ore dai colleghi di SamMobile, scopriamo che il tablet di fascia alta sta ricevendo il firmware T976BXXU2CVE5 in vari Paesi dell’Unione Europea. In tutta probabilità, considerando le policy di aggiornamento di Samsung, nelle prossime settimane lo stesso firmware saprà propagato nei seguenti Paesi:

Italia

Austria

Paesi Baltici

Bulgaria

Francia

Germania

Ungheria

Lussemburgo

Portogallo

Polonia

Romania

Slovacchia

Slovenia

Spagna

Svizzera

Repubblica Ceca

Paesi Bassi

Inghilterra

In attesa di scoprire quali sono le correzioni di sicurezza di questo mese per la componente Android (Google) e per la One UI (Samsung), gli utenti muniti del tablet di Samsung possono controllare la disponibilità dell’update tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere la classica notifica di aggiornamento OTA.

