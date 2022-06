Samsung Galaxy S21 riceve le patch di giugno, tutte le novità

Continua l’eccellente lavoro di Samsung per quanto riguarda il supporto software ai propri device di qualunque fascia di prezzo che, dopo aver rilasciato le patch di sicurezza di maggio per il medio gamma Samsung Galaxy A42 5G, proprio in queste ore sta avviando il rollout delle patch di sicurezza di giugno per la serie Samsung Galaxy S21.

Dopo lo sbarco delle patch di questo mese per l’ex tablet di fascia alta Samsung Galaxy Tab S7+ 5G, in queste ore tocca agli smartphone Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra 5G.

Samsung Galaxy S21 inizia a ricevere le patch di sicurezza di giugno

Infatti, in base alle prime indicazioni pubblicate in rete, scopriamo che il tris di device di fascia alta, talaltro in forte sconto su Amazon, stanno iniziando a ricevere il firmware G998BXXU5CVEB in alcuni paesi europei tra cui la Germania; considerando la nuova policy di Samsung per quanto riguarda il rilascio degli aggiornamenti in Europa, con tutta probabilità il firmware sarà disponibile in Italia a partire dai prossimi giorni.

A tal proposito, vi ricordiamo che potete controllare fin da subito la disponibilità dell’update tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendendo pazientemente l’arrivo della classica notifica di aggiornamento OTA.

Tutti i device Samsung aggiornati alle patch di sicurezza di giugno

L’ingresso nel mese di giugno coincide con l’arrivo delle patch di questo mese per l’ex serie top di gamma di Samsung a cui, con tutta probabilità, seguiranno numerosi modelli nel corso delle prossime settimane. Finora le patch di giugno sono disponibili sui seguenti device:

