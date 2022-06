Samsung Galaxy Tab S5e si aggiorna: arrivano le patch di giugno

Mentre le ultime indiscrezioni su Samsung Galaxy S23 parlano di un device con molte meno novità del previsto, il team di sviluppo di Samsung continua a essere focalizzato sul supporto software per i suoi device nella forma delle patch di sicurezza di giugno che in queste ore iniziano a fare capolino sul tablet Samsung Galaxy Tab S5e.

Le ultime indicazioni pubblicate in rete, infatti, svelano che il device di fascia media sta iniziando a ricevere il firmware T725XXS2DVF1 in alcuni Paesi dell’America Latina: la stessa build dovrebbe trovare posto anche nel nostro Paese considerando le nuove policy della compagnia per quanto riguarda gli aggiornamenti software.

Samsung Galaxy Tab S5e si aggiorna con le patch di sicurezza di giugno: tutte le novità

Ricordiamo che le patch di questo mese chiudono ben 66 falle di sicurezza e vi consigliamo di scaricarle e installarle non appena saranno disponibili; a tal proposito, vi ricordiamo che potete controllare manualmente la disponibilità dell’update tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

Restando in tema di tablet, vi segnaliamo che l’ottimo e versatile Samsung Galaxy Tab A8 è in offerta su Amazon a un prezzo niente male; potrebbe essere il tablet perfetto per questa estate da portarsi sempre dietro per leggere in spiaggia, giocare o guardare video tra un bagno e l’altro.

Tutti i device Samsung aggiornati con le patch di sicurezza di questo mese

Il team di sicurezza della One UI continua nel suo ottimo lavoro di rilascio delle patch di sicurezza di questo mese finora disponibili per i seguenti device:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Le migliori offerte di oggi per Samsung Galaxy Tab S5e : tutti i prezzi

La miglior offerta per Samsung Galaxy Tab S5e è quella di Trovaprezzi: il prezzo, ad oggi quello più interessante tra tutte le opzioni disponibili, è pari a 20,25€.

Nella tabella successiva ecco tutte le offerte a disposizione.