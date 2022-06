Samsung Galaxy A33 5G si aggiorna, arrivano le patch di giugno

Continua l’ottimo lavoro di Samsung per quanto riguarda il rilascio delle patch di sicurezza di giugno che proprio in queste ore sono in fase di rilascio per il buon medio gamma Samsung Galaxy A33 5G.

Infatti, in base alle prime informazioni condivise in rete, scopriamo che l’azienda sudcoreano ha avviato il rollout del firmware A336EDXU2AVF2 che includono anche correzioni e miglioramenti di altri elementi software.

Samsung Galaxy A33 5G si aggiorna con le patch di sicurezza di giugno

Il changelog ufficiale fa riferimento a una migliorata stabilità generale del telefono, una migliore stabilità dell’applicazione Fotocamera e ovviamente una migliore sicurezza del device. Ricordiamo che le patch di sicurezza di questo mese includono le correzioni per ben 60 falle relative alla controparte Android (Google) e One UI (Samsung): il nostro consiglio è come sempre quello di installarle il prima possibile.

Nonostante le patch siano attualmente in rilascio in Vietnam, non ci vorrà molto prima che saranno rilasciate anche per il nostro Paese; a tal proposito, potete controllare manualmente la disponibilità dell’update tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

Restando in tema di smartphone medio gamma di un certo livello, l’ottimo e intramontabile Samsung Galaxy A52s 5G è in offerta su Amazon con il 48% di sconto; si tratta di un device con una scheda tecnica eccezionale e un rapporto qualità/prezzo invidiabile.

Tutti i device Samsung aggiornati con le patch di sicurezza di giugno

Cresce di giorno e giorno la lista dei device del colosso sudcoreano ad aver ricevuto le patch di sicurezza di questo mese, tra cui:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.