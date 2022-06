Samsung Galaxy S10, le patch di giugno arrivano anche in Italia

A distanza di qualche ora dall’arrivo delle patch di sicurezza di giugno per Samsung Galaxy A33 5G, in queste ore l’ex top di gamma Samsung Galaxy S10 sta iniziando a ricevere le patch di sicurezza in Europa e quindi anche in Italia.

In base alle prime informazioni pubblicate in rete, infatti, scopriamo che Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10+ e Samsung Galaxy S10e stanno ricevendo il firmware G970FXXSFHVF1 in alcuni Paesi europei; considerando la nuova policy di Samsung per il Vecchio Continente, è altamente probabile che lo stesso firmware sarà diramato nel nostro Paese già a partire dai prossimi giorni.

Le patch di sicurezza di giugno includono correzioni di ben 60 falle distribuite tra Android (Google) e la One UI (Samsung); il nostro consiglio è come sempre quello di scaricare e installare immediatamente il firmware non appena disponibile. Potete controllarne la disponibilità tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure tappando la notifica di aggiornamento OTA quando sarà disponibile.

Come ben sappiamo Samsung Galaxy S10 non sarà aggiornato ad Android 13 con la One UI 5.0; se volete sfruttare le numerose novità del nuovo OS di Google vi consigliamo di prendere in considerazione l’ottimo medio gamma Samsung Galaxy A52s 5G in offerta su Amazon con il 41% di sconto.

Tutti i device aggiornati con le patch di sicurezza di giugno

Giorno dopo giorno aumentano di numero i device del colosso sudcoreano ad essere aggiornati con le patch di questo mese, finora disponibili per i seguenti smartphone:

