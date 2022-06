Samsung Galaxy Note20: patch di giugno e una valanga di novità

Samsung ha avviato un nuovo importante aggiornamento per Samsung Galaxy Note20 e Samsung Galaxy Note20 Ultra che, oltre rendere disponibili le importanti patch di sicurezza di giugno, introduce anche importanti novità e miglioramenti per la fotocamera.

Il team di sviluppo della One UI ha quindi preso al volo questa occasione per migliorare la sicurezza dei top di gamma Android e anche per ottimizzare l’esperienza di scatto e assicurare così migliori risultati.

Samsung Galaxy Note20 si aggiorna con le patch di giugno e con molte novità per la fotocamera

In base alle informazioni pubblicate in rete, infatti, Samsung Galaxy Note20 e Note20 Ultra stanno ricevendo il firmware N98xU1UEU2FVEB negli USA con le seguenti novità:

Miglioramento generale della stabilità del tuo dispositivo

La sicurezza del tuo dispositivo è stata migliorata

Le funzionalità della fotocamera sono state migliorate

La modalità di scatto notturna è stata migliorata

Risoluzione di bug fix

⁦@SamMobiles⁩ weird you guys didn’t posted about this update. I just got it today 6/14 pic.twitter.com/5q9diSHmJX — DrExclusive (@DrExclusive_) June 14, 2022

In attesa che il firmware sarà disponibile anche nel nostro Paese, non dovrebbe volerci molto considerando le nuove policy di Samsung, vi segnaliamo che l’ottimo smartphone di fascia media Samsung Galaxy A52s 5G è disponibile in offerta su Amazon al prezzo più economico mai raggiunto prima.

Tutti i device di Samsung che sono stati aggiornati con le patch di sicurezza di giugno

Giorno dopo giorno cresce il numero di device del colosso sudcoreano a ricevere le patch di sicurezza di questo mese, finora disponibili per i seguenti dispositivi:

