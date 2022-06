Samsung Galaxy S20, ecco le patch di giugno: correte a scaricarle

Tutti gli utenti muniti di Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ e Samsung Galaxy S20 Ultra possono scaricare e installare fin da subito le patch di sicurezza di giugno per rendere i propri device ancora più sicuri, dopo che un paio di giorni fa le stesse patch sono state diramate anche per l’iconico medio gamma Samsung Galaxy A52.

In base alle prime informazioni pubblicate in rete dai colleghi di SamMobile, infatti, scopriamo che i tre device di fascia alta stanno ricevendo il firmware G98xxXXSEFVE6 in alcuni Paesi europei come la Germania e la Svizzera; considerando le nuove policy di aggiornamenti di Samsung per l’Europa, è altamente probabile che anche i device venduti nel nostro Paese inizieranno a riceverle già a partire dalle prossime ore.

Samsung Galaxy S20 si aggiorna con le patch di sicurezza di giugno, le novità

Le patch di sicurezza di giugno includo ben 60 correzioni di falle che interessano la controparte Android (Google) e One UI (Samsung); pertanto, il nostro consiglio è di installarle al più presto non appena sarà possibile farlo. A tal proposito, potete controllare la disponibile dell’update tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure tappando la notifica di aggiornamento OTA quando sarà mostrata a schermo.

Tutti i device Samsung attualmente aggiornati con le patch di giugno

Cresce di giorno in giorno il numero di device Samsung a ricevere le patch di sicurezza di giugno, finora disponibili sui seguenti device:

