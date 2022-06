Samsung Galaxy A50, arrivano le patch di sicurezza di giugno

Continua l’eccezionale supporto software di Samsung per i suoi smartphone, anche i più datati, e in queste ore il medio gamma del 2019 Samsung Galaxy A50 sta iniziando a ricevere le patch di sicurezza di giugno con alcuni miglioramenti aggiuntivi.

In base alle indicazioni pubblicate in rete, infatti, scopriamo che il device sta ricevendo il firmware A505FNXXU9CVF2 da ben 315 MB con le ultime correzioni e miglioramenti vari per quanto riguarda la stabilità generale del sistema operativo.

Samsung Galaxy A50 sta iniziando a ricevere le patch di sicurezza di giugno

Allo stato attuale l’aggiornamento è attualmente in fase di propagazione in alcuni Paesi europei come l’Olanda: considerando le nuove policy di aggiornamento di Samsung, riteniamo che il firmware sarà disponibile anche nel nostro Paese nel giro di qualche giorno. A tal proposito, vi ricordiamo che potete controllare manualmente la disponibilità dell’update tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

Lo smartphone di Samsung si sta lentamente avviando verso la fine del supporto software ufficiale; a tal proposito, nel caso in cui volessi acquistare un nuovo straordinario medio gamma della compagnia sudcoreano con ancora molti anni di supporto software, l’ottimo Samsung Galaxy A52s 5G è disponibile in forte sconto su Amazon.

Tutti i device Samsung aggiornati con le patch di sicurezza di giugno

Non si arresta il numero dei dispositivi del colosso sudcoreano aggiornati con le patch di questo mese, finora disponibili per i seguenti dispositivi:

