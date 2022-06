Samsung Galaxy S10 Lite, arrivano le patch di sicurezza di giugno

Continua l’ottimo lavoro del team di sviluppo della One UI di Samsung per quanto riguarda il supporto software per i device con diversi anni sulle spalle, come per l’ottimo Samsung Galaxy S10 Lite che proprio in queste ore sta ricevendo l’aggiornamento alle patch di sicurezza di giugno.

Com’è possibile notare dal tweet sottostante, infatti, il device del colosso sudcoreano sta ricevendo il firmware che introduce le correzioni di questo mese che, lo ricordiamo, chiudono ben 66 falle di cui: 5 di livello critico, 39 di livello elevato e 1 di livello moderato.

In attesa che l’update sarà disponibile anche per i device venduti nel nostro Paese, vi ricordiamo che potete controllare manualmente la presenza di un nuovo update tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa. Inoltre, ricordiamo che Samsung Galaxy S10 Lite è l’unico della serie Galaxy S10 che sarà aggiornato ad Android 13 con la One UI 5.0.

Samsung Galaxy S10 Lite June 2022 update – Brazil #Samsung #GalaxyS10Lite pic.twitter.com/MzQwg6w9hh — Samsung One UI Updates (@SamsonUpdate) June 21, 2022

Tutti i device Samsung aggiornati con le patch di questo mese

Giorno dopo giorno cresce la lista dei device Samsung con le patch di giugno, tra cui:

