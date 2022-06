Samsung Galaxy S21 FE si aggiorna: patch giugno e molte ottimizzazioni

Mentre il buon caro e vecchio Samsung Galaxy Tab A7 festeggia l’arrivo di Android 12, il team di sviluppo della One UI continua a rilasciare importanti aggiornamenti software che in queste ore interessano l’ottimo Samsung Galaxy S21 FE nella forma delle patch di sicurezza di giugno e ulteriori miglioramenti sotto il cofano.

Infatti, in base alle prime indicazioni pubblicate in rete, scopriamo che il firmware G990EXXU2CVF1 non solo include le ultime correzioni di sicurezza ma anche miglioramenti per “la stabilità generale del tuo dispositivo.”

Samsung Galaxy S21 FE si aggiorna con le patch di sicurezza di giugno e un gran numero di ottimizzazioni

Le patch di sicurezza di questo mese includono ben 60 correzioni per falle presenti all’interno di Android e della One UI; pertanto, il nostro consiglio è quello di scaricare e installare immediatamente l’update tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure tappando la notifica di aggiornamento OTA quando disponibile.

Tutti i device aggiornati con le patch di sicurezza di giugno

Continua a crescere a cadenza regolare la lista di smartphone e tablet a marchio Samsung che ricevono le patch di questo mese, finora disponibili per:

