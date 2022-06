Samsung Galaxy A52 riceve le patch di giugno, tutte le novità

Se la maggior parte dei fan Samsung sono in attesa dell’arrivo di un inedito Galaxy A Fold economico, l’azienda continua a focalizzare la propria attenzione sul ramo software e più nello specifico nel rilascio delle patch di sicurezza di giugno che, proprio in queste ore, iniziano a fare capolino sull’ottimo medio gamma Samsung Galaxy A52.

Infatti, in base alle prime informazioni condivise in rete, apprendiamo che il device sta ricevendo il firmware A525FXXU4BVE2 a partire dalla Russia: considerando le nuove policy di aggiornamento della compagnia, prevediamo che nei prossimi giorni l’azienda rilascerà lo stesso update anche per i device commercializzati nel nostro Paese.

Samsung Galaxy A52 si aggiorna con le patch di sicurezza di giugno

Le patch di sicurezza di giugno si occupano di chiudere ben 66 falle di sistema, motivo per cui consigliamo di scaricare e installare il nuovo update non appena sia possibile. A tal proposito, tutti gli utenti muniti di Samsung Galaxy A52, talaltro in fortissimo sconto su Amazon, possono controllare la disponibilità dell’aggiornamento tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendendo pazientemente l’arrivo della notifica di aggiornamento OTA.

Tutti i device Samsung aggiornati alle patch di sicurezza di giugno

Finora il colosso sudcoreano non ha rilasciato l’aggiornamento di giugno per un gran numero di device, ma piano piano il team di sicurezza della One UI sta procedendo al rollout a partire dai seguenti dispositivi:

