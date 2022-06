Samsung Galaxy Z Flip riceve le patch di giugno: tutte le novità

Se con tutta probabilità quest’anno non vedremo l’arrivo di Samsung Galaxy S22 FE, con somma tristezza di chi è ormai affezionato a questa singolare serie di Galaxy S, il team di sviluppo della One UI non bada ai rumor degli ultimi minuti ma bensì è più che mai concentrato nel rilascio delle patch di sicurezza di giugno per il foldable Samsung Galaxy Z Flip.

In base alle prime indicazioni pubblicate in rete in queste ore, infatti, scopriamo che il primo smartphone a conchiglia di Samsung sta ricevendo il firmware F700FXXU8GVF3 di questo mese che, lo ricordiamo, risolve ben 66 falle di sicurezza per rendere il vostro device più sicuro e affidabile che mai.

Samsung Galaxy Z Flip sta ricevendo le patch di sicurezza di giugno: tutte le novità

In attesa che il firmware sarà disponibile anche nel nostro Paese, non dovrebbero volerci molti giorni considerando le nuove policy di aggiornamento per l’Europa, vi ricordiamo che potete controllare manualmente la disponibilità dell’update tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

Se il vostro device Samsung è ormai prossimo alla fine del supporto software ufficiale e siete interessati a un device con un design simile, vi ricordiamo che l’ottimo Samsung Z Fold3 è in offerta su Amazon con il 32% di sconto.

Tutti i device Samsung che hanno ricevuto le patch di questo mese

Continua a crescere di numero la lista degli smartphone del colosso sudcoreano ad aver già ricevuto le patch di sicurezza di questo mese, tra cui:

